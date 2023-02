Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, zaznamenali rast o vyše 8 %

New York 12. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa rast o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent ukončila obchodovanie tesne pod 86,40 USD za barel (159 litrov). To viedlo k týždennému rastu o viac než 8 %. Trhy tak reagovali na oznámenie Ruska, že v marci plánuje znížiť produkciu ropy o pol milióna barelov denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli vzrástla koncom piatkového obchodovania (10. 2.) o 1,89 USD (2,24 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 86,39 USD (80,81 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom sa koncom obchodovania zvýšila o 1,66 USD (2,13 %) a piatkové obchodovanie uzatvorila na úrovni 79,72 USD/barel.



Piatkový vývoj cien ropy sa odrazil na výsledkoch za celý týždeň. Cena Brentu vzrástla o 8,1 % a cena WTI vyskočila o 8,6 %.



Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak koncom týždňa oznámil, že Rusko v marci zníži ťažbu ropy o 500.000 barelov denne, čo predstavuje približne 5 % produkcie. Je to reakcia na cenový strop na ruskú ropu uvalený západnými štátmi v rámci sankcií voči Moskve za útok na Ukrajinu. Zdroje z ropného zoskupenia OPEC+, ktorého je Rusko súčasťou, pre agentúru Reuters však uviedli, že rozhodnutie Moskvy nebudú ostatní členovia OPEC+ kompenzovať zvýšením vlastnej produkcie.



"V najbližšom čase nebude mať obmedzenie ťažby v Rusku na trh výraznejší vplyv, keďže súčasné početné odstávky rafinérií pre údržbu znižujú dopyt. Avšak postupom času spolu so zotavovaním dopytu po rope môže rozhodnutie Ruska viesť k deficitu v dodávkach suroviny," povedal Andrew Lipow, prezident poradenskej spoločnosti Lipow Oil Associates.



Rast cien ropy v priebehu týždňa mohol byť ešte výraznejší, opačným smerom však na vývoj cien pôsobili informácie z USA o nečakane výraznom raste ropných zásob. Americké ministerstvo energetiky uviedlo, že zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli minulý týždeň na 455,1 milióna barelov. To je najvyššia úroveň zásob od júna 2021. Okrem toho sa zvýšili aj zásoby benzínu a ropných destilátov.



(1 EUR = 1,069 USD)