Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, za celý týždeň však klesli

New York 21. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver tohto týždňa mierny rast, za celý týždeň však klesli, keď situáciu na trhoch ovplyvnili najskôr takmer žiadne následky odvetného útoku Iránu na Izrael a neskôr výrazný rast zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni sa na záver piatkového (19. 4.) obchodovania zvýšila o 18 centov (0,21 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 87,29 USD (81,94 eura) za barel (159 litrov).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom vzrástla ku koncu obchodovania o 41 centov (0,50 %) a piatkové obchodovanie ukončila na úrovni 83,14 USD/barel. Cena aktívnejšieho júnového kontraktu WTI zaznamenala rast o 12 centov a obchodovanie ukončila na úrovni 82,22 USD/barel.



Počas týždňa náladu na trhoch ovplyvňovalo napätie medzi Iránom a Izraelom. Po útoku Izraela z 1. apríla na iránsky konzulát v sýrskom hlavnom meste Damask odpovedal Teherán počas minulého víkendu odvetou v podobe stoviek rakiet a dronov. Škody však boli minimálne. Na to v piatok tento týždeň došlo k výbuchom v centrálnej časti Iránu, ktoré boli pripísané Izraelu. V reakcii na to ceny ropy Brent aj WTI vyskočili počas prvých hodín piatkového obchodovania o viac než 3 %. Neskôr sa však prudko korigovali po tom, ako Teherán útok zľahčil a oznámil, že na to neplánuje odpovedať. Investori rastúce napätie medzi Izraelom a Iránom pozorne sledovali, keďže Irán je tretím najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Práve fakt, že odpoveď Teheránu na izraelský útok na iránsky konzulát zo začiatku apríla nespôsobila väčšie škody, viedol k poklesu cien ropy počas týždňa. Následne rozsah poklesu ešte prehĺbili správy z USA o nečakane výraznom raste ropných zásob. Analytici počítali s rastom ropných zásob v USA o 1,4 milióna až 1,6 milióna barelov, podľa údajov amerického Federálneho úradu pre energetické informácie sa však zvýšili o 2,7 milióna barelov.



Za celý týždeň tak ceny Brentu aj WTI klesli zhruba o 3 %. V obidvoch prípadoch to znamená najvýraznejší týždenný pokles od februára.



(1 EUR = 1,0653 USD)