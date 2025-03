Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, za týždeň sa zvýšili približne o 2 %

New York 23. marca (TASR) - Ceny ropy ukončili tento týždeň rastom a zároveň zaznamenali rast aj za celý týždeň, druhý týždeň po sebe. Reagovali tak na nové sankcie USA voči Iránu, ako aj najnovší plán ropného zoskupenia OPEC+, ktorý podporil očakávania nižších dodávok ropy na trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji vzrástla na záver piatkového (21. 3.) obchodovania o 16 centov (0,22 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 72,16 USD (66,65 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, sa na záver piatkového obchodovania zvýšila o 21 centov (0,31 %) a ukončila ho na úrovni 68,28 USD/barel.



Rast zaznamenali ceny ropy aj za celý týždeň. Cena Brentu sa zvýšila o 2,1 % a cena WTI o 1,6 %. Bol to ich najvýraznejší týždenný rast od prvého týždňa tohto roka.



Spojené štáty oznámili koncom tohto týždňa nové sankcie, v ktorých sa okrem iného zamerali na čínsku rafinériu a plavidlá zabezpečujúce dodávky iránskej ropy do Číny. "Pre trhy to môže znamenať, že ani čínske firmy, ktoré sú najväčšími dovozcami iránskej ropy, nie sú voči sankciám USA imúnne," povedal analytik zo spoločnosti TP ICAP Scott Shelton. Analytici z ANZ Bank odhadujú, že nové sankcie znížia export iránskej ropy zhruba o jeden milión barelov denne. Podľa spoločnosti Kpler predstavoval iránsky vývoz ropy vo februári 1,8 milióna barelov denne.



Ceny ropy okrem toho ovplyvnilo aj rozhodnutie OPEC+ pre sedem členských štátov organizácie pokračovať v znižovaní ťažby. Umožní im to kompenzovať si predchádzajúcu produkciu, v rámci ktorej prekonali pôvodne dohodnuté ťažobné kvóty.



(1 EUR = 1,0827 USD)