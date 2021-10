Ceny ropy koncom týždňa vzrástli

New York 9. októbra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa rast, pričom cena americkej ropy WTI sa dostala na takmer 7-ročné maximum. Za celý týždeň sa ceny zvýšili zhruba o 4 %. Dôvodom je pokračujúci vysoký dopyt po komodite zo strany najväčších spotrebiteľov, pričom Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci žiadosť o výraznejšie zvýšenie produkcie nevypočuli.



Zoskupenie OPEC+ (OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom) sa na svojej pondelkovej (4. 10.) schôdzke rozhodlo pokračovať vo zvyšovaní produkcie podľa pôvodne dohodnutého plánu. To znamená aj v ďalších mesiacoch iba o 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Najväčší dovozcovia ropy, medzi nimi USA, pritom požadovali výraznejší rast ťažby, keďže dopyt po zotavovaní ekonomiky z pandémie nového koronavírusu výrazne rastie.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla na záver piatkového (8. 10.) obchodovania 82,39 USD (71,22 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 44 centov (0,54 %). Začiatkom týždňa vyskočila na trojročné maximum 83,47 USD/barel.



Výraznejšie vzrástla cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom. Obchodovanie v piatok uzatvorila na úrovni 79,35 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 1,05 USD (1,34 %). Bola to najvyššia uzávierka od 31. októbra 2014.