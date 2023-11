Ceny ropy len dočasne podporila správa o dohode v rámci aliancie OPEC+

New York 24. novembra (TASR) - Ceny ropy na konci týždňa len dočasne podporila správa, že aliancia OPEC+ je blízko k vyriešeniu sporu o ťažobné kvóty. Ten skupinu prinútil, aby odložila svoje kľúčové zasadnutie, čo malo tiež negatívny vplyv na ceny čierneho zlata.



Ceny ropy v piatok na začiatku obchodovania najprv nemohli nájsť smerovanie. Neskôr sa mierne zotavili a cena americkej ropy WTI vzrástla takmer na 77 USD (70,54 eura) a cena severomorskej ropnej zmesi Brent na 82 USD za barel. Podvečer o 18.18 h SEČ sa januárový kontrakt na WTI predával so stratou 61 centov alebo 0,79 % po 76,49 USD za barel. Januárový kontrakt na Brent bol v pluse o 20 centov alebo 0,25 % a obchodoval sa po 81,62 USD za barel.



Piatkové obchodovanie sa vyznačuje nízkym objemom, keďže po štvrtkovom (23. 11.) sviatku Dňa vďakyvzdania si mnohí investori zobrali dovolenku.



Podľa mediálnych správ sa aliancia OPEC+ priblížila ku kompromisu s africkými producentmi týkajúcom sa ťažby v budúcom roku. Skupina musela pre spor s Angolou a Nigériou presunúť svoje zasadnutie z 26. novembra na 30. novembra. To zvýšilo neistotu týkajúcu sa úrovne produkčných kvót v budúcom roku.



"Dôvera v dosiahnutie dohody obmedzuje pokles a pomáha k stabilizácii cien ropy," uviedla obchodníčka s energiami spoločnosti CIBC Private Wealth Rebecca Babinová.



Ceny ropy zrejme zaznamenajú v novembri druhý mesačný pokles za sebou. Aktuálne sa pohybujú približne 19 % pod maximom z konca septembra. K poklesu prispeli náznaky zvýšených dodávok z krajín mimo OPEC+, nárast zásob v USA a zníženie prémie v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a Hamasom. Navyše, Medzinárodná energetická agentúra (IEA) prognózuje, že ropný trh sa v budúcom roku opäť dostane do prebytku.



(1 EUR = 1,0916 USD)