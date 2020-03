Ceny ropy majú za sebou najhorší deň od roku 1991, WTI padla o 24 %

New York 9. marca (TASR) - Ceny ropy majú za sebou najhorší deň od roku 1991, keď v pondelok padli o 24 % a dostali sa na viac než 4-ročné minimá. Dôvodom je eskalácia sporu medzi Saudskou Arábiou a Ruskom, čo vyvolalo obavy z cenovej vojny.



Americká ropa WTI s aprílovým kontraktom v pondelok stratila 10,15 USD alebo 24,59 % a uzavrela na 31,13 USD (27,17 eura) za barel (159 litrov). To bol jej druhý najhorší zaznamenaný deň. Májový kontrakt na severomorskú ropu Brent padol o 9,65 alebo 21,3 % na 35,58 USD za barel. Počas obchodovania cena WTI klesla až na 30 USD za barel a cena Brentu až na 31,02 USD za barel, čo boli v oboch prípadoch najnižšie úrovne od februára 2016.



Výpredaj sa začal ešte koncom minulého týždňa, keď sa skupina veľkých producentov OPEC+ nedohodla na ďalšom obmedzení ťažby, proti ktorému sa postavilo Rusko. Saudská Arábia cez víkend na to zreagovala plánom zvýšiť v apríli produkciu nad 10 miliónov barelov denne. V marci ešte bude ťažbu obmedzovať, keďže do konca marca platí súčasná dohoda o znižovaní produkcie. Zároveň cez víkend oznámila, že cenu svojich ropných dodávok na apríl znižuje do všetkých destinácií o 6 USD až 8 USD za barel.



(1 EUR = 1,1456 USD)