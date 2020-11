Ceny ropy majú za sebou najhorší týždeň od apríla

New York 1. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (30. 10.) uzavreli poklesom najhorší týždeň od apríla, pričom zaznamenali druhý mesačný pokles po sebe. Americká ropa uzavrela na 5-mesačnom minime. Dôvodom je rýchle šírenie nového koronavírusu, ktoré núti vlády po celom svete prijímať nové karanténne a reštriktívne opatrenia, čo zhoršuje vyhliadky dopytu po rope.



Decembrový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 38 centov alebo 1,05 USD a uzavrel na 35,79 USD (30,59 eura) za barel (159 litrov), čo bolo najmenej za 5 mesiacov. WTI v stredu padla o 2,18 USD a vo štvrtok o 1,22 USD. Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok oslabil o 32 centov alebo 0,84 % na 37,94 USD za barel.



"Tlak na predaj sa opäť zvyšuje," komentoval vývoj na ropnom trhu ekonóm OCBC Bank Howie Lee. Dodal, že fundamenty nie sú dobré, pričom situáciu ešte zhoršujú nové reštrikcie na spomalenie šírenia nového koronavírusu.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom by mali podľa dohody v januári zvýšiť ťažbu o 2 milióny barelov denne. Obmedzenia ťažby skupiny OPEC+ aktuálne predstavujú 7,7 milióna barelov denne, pričom Saudská Arábia a Rusko podporujú predĺženie obmedzení do budúceho roku. Dôvodmi sú nové lockdowny v Európe a obnovenie produkcie v Líbyi. Najbližšie zasadnutie ministrov OPEC+ by sa malo konať 30. novembra a 1. decembra.



(1 EUR = 1,1698 USD)