Ceny ropy mierne klesli aj v utorok

Singapur 14. decembra (TASR) - Po poklese v závere pondelkového obchodovania (13. 12.) zaznamenali ceny ropy mierny pokles aj v utorok. Náladu na trhoch opätovne ovplyvnilo zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom v Európe a Ázii, kde vlády pristúpili k novým reštriktívnym opatreniam.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.10 h SEČ 74,33 USD (65,91 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 6 centov.



Mierny pokles zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v januári. Tá dosiahla 71,17 USD/barel, čo predstavuje pokles o 12 centov.



"Šírenie vírusu naprieč Európou je horšie, než sa pôvodne očakávalo a ak sa vezme do úvahy očakávané stretnutie rodín počas vianočných sviatkov, vyhliadky vývoja situácie na najbližší mesiac nie sú práve optimistické," povedal Edward Moya, analytik zo spoločnosti OANDA.



Viaceré krajiny zaznamenali v posledných dňoch prvé prípady nového variantu koronavírusu omikron a mnohé vlády, najnovšie britská a nórska, opätovne sprísnili protipandemické opatrenia s cieľom zmierniť jeho šírenie. Navyše, opätovný nástup koronavírusu v ekonomicky kľúčovej čínskej provincii Če-ťiang viedol k novému zavedeniu karantény, pozastaveniu výroby vo viacerých podnikoch a obmedzeniu letov.



(1 EUR = 1,1278 USD)