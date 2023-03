Ceny ropy mierne klesli, Brent sa pohybuje tesne nad 86 USD/barel

Singapur 7. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok mierny pokles, pričom cena Brentu skĺzla k 86 USD za barel (159 litrov). Na jednej strane na trhy pôsobia obavy z obmedzenej voľnej kapacity na trhu a na druhej zmiešané výsledky čínskeho zahraničného obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 9.27 h SEČ 86,09 USD (80,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 9 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 80,38 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 8 centov.



"Obavy v oblasti ponuky vychádzajú pravdepodobne z vyjadrení šéfa Chevronu, že na trhu nie je dostatok voľnej kapacity," povedal analytik z Commonwealth Bank of Australia Vivek Dhar a dodal, že "kľúčovou neznámou v tomto roku budú problémy v súvislosti s dodávkami ruskej ropy a spracovaných ropných produktov". Šéf americkej ropnej spoločnosti Chevron Mike Wirth na konferencii v Houstone uviedol, že lode s ruskou ropou musia teraz prekonávať omnoho väčšie vzdialenosti na dosiahnutie trhov, zatiaľ čo voľné zásoby pripravené na naliatie na trh v prípade potreby sú limitované.



Druhým smerom na vývoj cien však pôsobia najnovšie informácie z Číny o poklese dovozu ropy za január a február. Za prvé mesiace roka klesol dovoz ropy do najväčšej ázijskej ekonomiky medziročne o 1,3 %. Analytici pritom za február počítali s rastom.



(1 EUR = 1,0646 USD)