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Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa drží nad 92,50 USD za barel
Ceny ropy čiastočne ovplyvnili zvýšená produkcia v štátoch OPEC v októbri a rast zásob v USA v minulom týždni.
Autor TASR
Tokio/Singapur 12. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, rozsah poklesu však nebol výrazný a cena Brentu sa pohybuje nad 92,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch čiastočne ovplyvnilo zvýšenie produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.16 h SEČ 92,58 USD (83,20 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 18 centov (0,19 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 86,29 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 24 centov (0,28 %). V stredu (11. 11.) cena Brentu vzrástla o 1,4 % a cena WTI o 0,6 %, pričom deň predtým klesli na dvojmesačné minimum.
Ceny ropy čiastočne ovplyvnili zvýšená produkcia v štátoch OPEC v októbri a rast zásob v USA v minulom týždni. Podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) vzrástli ropné zásoby v USA o 9 miliónov barelov.
Presné údaje zverejní vo štvrtok americké ministerstvo energetiky. Zvyčajne tak robieva v stredu, tento týždeň sa však zverejnenie informácií o deň posunulo, keďže v stredu bol v USA štátny sviatok Dňa veteránov.
(1 EUR = 1,1127 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.16 h SEČ 92,58 USD (83,20 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 18 centov (0,19 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 86,29 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 24 centov (0,28 %). V stredu (11. 11.) cena Brentu vzrástla o 1,4 % a cena WTI o 0,6 %, pričom deň predtým klesli na dvojmesačné minimum.
Ceny ropy čiastočne ovplyvnili zvýšená produkcia v štátoch OPEC v októbri a rast zásob v USA v minulom týždni. Podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) vzrástli ropné zásoby v USA o 9 miliónov barelov.
Presné údaje zverejní vo štvrtok americké ministerstvo energetiky. Zvyčajne tak robieva v stredu, tento týždeň sa však zverejnenie informácií o deň posunulo, keďže v stredu bol v USA štátny sviatok Dňa veteránov.
(1 EUR = 1,1127 USD)