Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 41,50 USD/barel

Melbourne 30. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok mierne klesli, keď sa trhy opäť začali obávať zvyšovania ropných zásob, k čomu najnovšie prispeli správy z Líbye. Tie signalizujú, že štátna ropná spoločnosť by čoskoro mohla obnoviť pozastavený export.



Trhy v súčasnosti sledujú najmä rast nových prípadov choroby COVID-19 na juhu a juhozápade USA, čo by mohlo ohroziť zotavovanie ekonomiky a ovplyvniť dopyt po rope. Investori okrem toho čakajú, či Líbya bude schopná obnoviť export komodity, ktorý je v dôsledku občianskej vojny v krajine od januára zablokovaný. Líbyjská štátna ropná firma NOC však v pondelok (29. 6.) uviedla, že v tomto smere zaznamenala v rokovaniach pokrok.



Zároveň sa čaká na informácie z USA o vývoji zásob ropy. Americký ropný inštitút (API) zverejní svoje odhady v utorok a v stredu (1. 7.) oznámi oficiálne údaje ministerstvo energetiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 8.23 h SELČ 41,46 USD (36,74 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 25 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 39,38 USD/barel. V porovnaní s pondelkovou uzávierkou to znamená pokles o 32 centov.



(1 EUR = 1,1284 USD)