Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 48,80 USD/barel

New York 9. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles, rozsah poklesu bol však minimálny, keď nepriaznivé informácie o nečakanom raste zásob ropy v USA čiastočne kompenzovali správy o začatí očkovania proti chorobe COVID-19.



Ceny ropy klesli v priebehu dňa o viac než 1 %, keď údaje z USA ukázali, že zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli za minulý týždeň o 15,2 milióna na 503,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali ich pokles o 1,4 milióna barelov.



Na druhej strane, náladu na trhoch podporilo začatie očkovania vakcínou od spoločností Pfizer a BioNTech v Británii. Navyše, vakcínu schválila aj Kanada a USA by tak mali urobiť v najbližších dňoch.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 20.36 h SEČ 48,75 USD (40,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 9 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom zaznamenala 45,43 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 17 centov.



(1 EUR = 1,2109 USD)