Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 55,40 USD/barel

Singapur 25. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pokles bol však iba mierny. Na ceny komodity síce tlačí ďalší rast počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne a rast zásob ropy v USA, na druhej strane ich však podporuje znižovanie produkcie v Saudskej Arábii.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.25 h SEČ 55,35 USD (45,53 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s piatkovou uzávierkou (22. 1.) to znamená pokles o šesť centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 52,24 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o tri centy.



"Na trhy tlačia náznaky slabšieho dopytu po rope," povedali analytici z banky ANZ. Čína, najväčší spotrebiteľ ropy na svete, oznámila v pondelok ďalší rast počtu infikovaných na nový koronavírus, čo by v najbližšom období mohlo viesť k obmedzeniu dopytu po komodite.



Nepriaznivo ceny ovplyvnili aj informácie z USA o vývoji ropných zásob. Tie podľa ministerstva energetiky zaznamenali za týždeň do 15. januára rast o 4,4 milióna barelov. Analytici pritom očakávali ich pokles o 1,2 milióna barelov. Smerom nahor však zasa ceny ropy tlačí Saudská Arábia, ktorá sa rozhodla ťažbu ropy obmedziť.



(1 EUR = 1,2158 USD)