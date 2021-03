Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 68 USD/barel

Singapur 9. marca (TASR) - Po prvotnom raste ceny ropy v priebehu utorkového obchodovania mierne klesli. Náladu na trhoch ovplyvnil rast kurzu dolára, ako aj zmiernenie pôvodných obáv z obmedzenia dodávok ropy, ktoré vyvolali útoky jemenských Húsíov na ropné zásobníky v Saudskej Arábii.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 8.58 h SEČ 67,96 USD (57,27 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 28 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 64,70 USD/ barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 35 centov.



V pondelok (8. 3.) sa cena Brentu zvýšila nad 70 USD za barel a v raste pokračovala aj na začiatku utorkového obchodovania. Ceny nahor posunuli útoky na saudské ropné zariadenia a očakávania z rýchleho zotavovania svetovej ekonomiky po schválení balíka na podporu amerického hospodárstva v hodnote 1,9 bilióna USD v Senáte amerického Kongresu.



Neskôr však na trhy začalo výraznejšie vplývať pokračujúce posilňovanie dolára. "Ceny ropy idú nadol, keďže kurz dolára nevykazuje žiadne signály oslabovania," povedal analytik zo spoločnosti OANDA Edward Moya, ktorý počíta s tým, že dolár bude na komodity tlačiť ešte nejaký čas.



(1 EUR = 1,1866 USD)