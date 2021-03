Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa však drží nad 69 USD za barel

Singapur 12. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, pokles bol však iba mierny, pričom cena Brentu sa udržala nad 69 USD za barel (159 litrov). Trhy stále počítajú s rýchlym zotavením ekonomiky a náladu na trhoch podporuje aj nedávne rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov pokračovať v pôvodnom programe obmedzovania ťažby.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.18 h SEČ 69,34 USD (57,93 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 29 centov.



Napriek tomu smeruje cena ropy Brent za celý týždeň k rastu, už ôsmy týždeň po sebe. Výrazne sa pod to podpísali útoky na ropné zariadenia saudskoarabskej spoločnosti Saudi Aramco z konca minulého týždňa. Tie vyhnali cenu ropy Brent v pondelok (8. 3.) na 13-mesačné maximum.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 65,67 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 32 centov.



(1 EUR = 1,1969 USD)