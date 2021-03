Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 68 USD/barel

New York 17. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali mierny pokles, keď vývoj na trhu čiastočne ovplyvnil rast zásob ropy v USA a čiastočne očakávanie slabšieho dopytu po komodite v Európe. Dôvodom je opätovne sa zvyšujúci počet infikovaných novým koronavírusom v európskych krajinách, čo zhoršuje vyhliadky tamojších ekonomík.



Viacero európskych štátov pozastavilo očkovanie vakcínou od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca po informáciách z niektorých krajín, že po zaočkovaní touto vakcínou došlo k tvorbe krvných zrazenín. Navyše, Nemecko zaznamenáva opätovný rast počtu infikovaných, talianske regióny zaviedli prísny lockdown a Francúzsko plánuje sprísnenie obmedzení.



USA zasa v stredu informovali o zvýšení zásob ropy za minulý týždeň. Ako uviedol Federálny úrad pre energetické informácie (EIA), zásoby ropy vzrástli o 2,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov).



Rast bol síce miernejší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s rastom o 3 milióny barelov, na druhej strane údaje EIA boli omnoho nepriaznivejšie, než naznačoval odhad Amerického ropného inštitútu (API). Ten uvádzal pokles ropných zásob o 1 milión barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 20.23 h SEČ 67,96 USD (57,08 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 43 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 64,55 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 25 centov.



(1 EUR = 1,1907 USD)