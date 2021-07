Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 75,80 dolárov

Singapur 2. júla (TASR) – Po výraznom raste vo štvrtok ceny ropy v piatok mierne klesli. Trhy tak zareagovali na rozhodnutie najväčších ropných producentov posunúť pre nezhody v rámci OPEC+ schôdzku zo štvrtka na piatok.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.58 h SELČ 75,76 USD (63,75 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 8 centov (0,11 %). Štvrtkové obchodovanie uzatvorila rastom o 1,6 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 75,18 USD/barel, čo znamená pokles o 5 centov (0,07 %). Na záver štvrtkovej uzávierky pritom vzrástla o 2,4 % a uzatvorila na najvyššej úrovni od októbra 2018.



„Prípadná nedohoda v OPEC+ by mohla znamenať, že producenti budú pokračovať v súčasnom objeme ťažby a ropný trh bude ešte napätejší," uviedli analytici pre oblasť komodít z ING. Ak by sa však súčasná úroveň programu obmedzovania produkcie predĺžila na ďalšie mesiace, mohlo by to znížiť ochotu členských štátov OPEC+ o dodržiavanie dohodnutých ťažobných kvót a dodávky na trh by sa zvýšili nekoordinovaným spôsobom.