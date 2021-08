Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa drží nad 71 USD/barel

Singapur 12. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles, keď trhy stále do určitej miery ovplyvňuje výzva USA producentom ropy, aby objem ťažby výraznejšie zvýšili. Rozsah poklesu bol však minimálny, pričom cena ropy Brent sa ďalej pohybuje nad 71 USD za barel (159 litrov).



Štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti, ktorí spoločne tvoria zoskupenie OPEC+, sa v júli dohodli na zvýšení ťažby od augusta každý mesiac o 400.000 barelov denne. To však stále ponecháva objem produkcie zo strany OPEC+ pod úrovňou spred nástupu pandémie.



Americká administratíva preto v stredu (11. 8.) vyzvala štáty OPEC+ na výraznejšie zvýšenie produkcie. Ako Biely dom vyhlásil, dohodnutý rozsah zvyšovania ťažby je nedostatočný.



V reakcii na to začali ceny ropy ešte v stredu klesať, neskôr sa však stabilizovali. Vo štvrtok spočiatku vzrástli, následne opäť klesli, ale iba mierne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 9.22 h SELČ 71,32 USD (60,86 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 12 centov. Cena americkej ľahkej ropy so septembrovým kontraktom dosiahla 69,09 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 16 centov.



(1 EUR = 1,1718 USD)