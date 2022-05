Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa ďalej pohybuje nad 112 USD

Singapur 9. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, k čomu podľa ekonómov prispievajú pokračujúce obavy z vývoja svetovej ekonomiky. Výrazný podiel má na tom nepriaznivá pandemická situácia v Číne a s tým súvisiace prísne opatrenia čínskej vlády. Na druhej strane, trhy sledujú diskusie v Európskej únii o zavedení embarga na ruskú ropu. Pokles cien komodity je však zatiaľ mierny a ropa Brent sa stále pohybuje nad 112 USD za barel (159 litrov).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 8.00 h SELČ 112,21 USD (106,16 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 18 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 109,51 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 26 centov. Za minulý týždeň zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch rast, druhý týždeň po sebe.



(1 EUR = 1,0570 USD)