Ceny ropy mierne klesli, Brent sa pohybuje pod 114 USD/barel

Tokio 17. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok mierny pokles. Dôvodom je fakt, že ministri zahraničných vecí Európskej únie na pondelňajšom (16. 5.) stretnutí nedospeli k jednomyseľnej zhode, čo sa týka zákazu dodávok ruskej ropy. Pokles bol však iba mierny, keďže opačným smerom na ceny ropy pôsobí postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení v Číne.



Ako informovala agentúra Bloomberg, cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.21 h SELČ 113,86 USD (109,25 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 38 centov (0,33 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 113,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 49 centov alebo 0,43 %. V pondelkovom obchodovaní sa v obidvoch prípadoch ceny ropy zvýšili o viac než 2 %, pričom v piatok (13. 5.) zaznamenali rast približne o 4 %.



(1 EUR = 1,0422 USD)