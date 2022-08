Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje nad 93,50 USD/barel

Singapur 18. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles, tempo poklesu však nebolo výrazné, keďže na trhy vplývajú na jednej strane klesajúce zásoby ropy v USA a na druhej rastúca produkcia v Rusku a obavy z globálnej recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 8.33 h SELČ 93,56 USD (92,05 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 9 centov (0,10 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 87,92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 19 centov alebo 0,22 %.



Počas predchádzajúceho obchodovania vzrástli ceny ropy o viac než 1 %, keď ich ovplyvnila čerstvá informácia o prudkom poklese zásob ropy v USA za minulý týždeň. Vo štvrtok sa však pozornosť trhov opäť obrátila k ďalším faktorom, medzi nimi zvyšujúcej sa produkcii ropy v Rusku a obavám z recesie.



Zásoby ropy v USA klesli v týždni do 12. augusta o 7,1 milióna barelov, uviedlo v stredu americké ministerstvo energetiky. Analytici pritom počítali s poklesom iba o 275.000 barelov.



Na druhej strane, Rusko postupne zvyšuje produkciu ropy, k čomu prispieva rastúci dopyt zo strany ázijských štátov. V reakcii na tento vývoj, ako aj rastúce ceny plynu, ruské ministerstvo hospodárstva zverejnilo prognózu, na základe ktorej by príjmy Ruska z celkového vývozu energií mali tento rok vzrásť v porovnaní s rokom 2021 o 38 %. To znamená, že západné sankcie za vojnu na Ukrajine nezasiahli ruský energetický sektor do takej miery, ako sa čakalo.



Trhy okrem toho vyčkávajú na ďalší vývoj, čo sa týka rokovaní medzi Iránom a svetovými mocnosťami o obnovení jadrovej dohody z roku 2015. Obnovenie dohody by viedlo k výraznejšiemu zvýšeniu exportu ropy z Iránu.



(1 EUR = 1,0164 USD)