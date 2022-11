Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 92,50 USD/barel

Melbourne 10. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, pokles bol však mierny, keďže trhy vyčkávajú na informácie USA o vývoji inflácie. Od začiatku týždňa však cena ropy Brent klesla o vyše 6 % a cena WTI o viac než 7 %, keď náladu výrazne ovplyvnilo zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne, na čo vláda reagovala opätovným sprísnením protipandemickej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.10 h SEČ 92,54 USD (92,18 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 11 centov (0,12 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 85,65 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 18 centov (0,21 %).



Trhy momentálne vyčkávajú na údaje Washingtonu o najnovšom vývoji spotrebiteľských cien. Očakáva sa, že inflácia sa zmiernila, čo by mohlo americkú centrálnu banku presvedčiť, aby obmedzila budúci rozsah rastu úrokových sadzieb. Takýto vývoj by zvýšil šance pre ekonomiku a dopyt po rope.



Na druhej strane, americké ministerstvo energetiky v stredu (9. 11.) oznámilo, že zásoby ropy v USA v minulom týždni vzrástli o 3,9 milióna barelov. Objem zásob tak dosiahol najvyššiu úroveň od júla 2021. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom zásob maximálne o 1,4 milióna barelov.



Zásoby benzínu však klesli o 900.000 barelov na najnižšiu úroveň od novembra 2014. Pokles zaznamenali aj zásoby ropných destilátov, a to o 500.000 barelov.



(1 EUR = 1,0039 USD)