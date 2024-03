Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 86 USD za barel

New York 21. marca (TASR) - Po raste na začiatku obchodného dňa sa ceny ropy ku koncu obchodovania znížili. Tempo poklesu však bolo iba mierne a cena Brentu sa drží naďalej blízko hranice 86 USD za barel (159 litrov). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 19.13 h SEČ 85,79 USD (78,66 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 16 centov (0,19 %). V stredu (20. 3.) klesla cena Brentu o 1,6 %.



Mierny pokles zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Cena tejto ropy s májovým kontraktom dosiahla 81,07 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 20 centov alebo 0,25 %. Na záver stredajšieho obchodovania pokles dosiahol 1,8 %.



(1 EUR = 1,0907 USD)