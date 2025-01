Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa drží nad 79 USD za barel

New York 22. januára (TASR) - Ceny ropy v stredu mierne klesli, cena Brentu sa však ďalej drží nad 79 USD za barel (159 litrov). Trhy sa snažia zhodnotiť, do akej miery môžu dovozné clá navrhované americkým prezidentom Donaldom Trumpom ovplyvniť rast svetovej ekonomiky a dopyt po energiách. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.22 h SEČ 79,23 USD (75,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o šesť centov (0,08 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, dosiahla 75,66 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 17 centov (0,22 %).



Trump povedal, že jeho administratíva diskutuje o zavedení 10-percentného cla na dovoz tovarov z Číny, pričom toto by mohlo začať platiť od 1. februára. Predtým oznámil, že od rovnakého termínu chce uvaliť 25-percentné dovozné clá na Kanadu a Mexiko a najnovšie varoval pred zavedením ciel aj Európsku úniu. Podrobnosti však nezverejnil.



(1 EUR = 1,0443 USD)