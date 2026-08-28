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Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje nad 89 USD za barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.12 h SELČ 89,37 USD (76,75 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 33 centov (0,37 %).
Autor TASR
Singapur 28. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k hranici 89 USD a cena americkej WTI k hranici 83 USD za barel (159 litrov). V obidvoch prípadoch smerujú k poklesu aj za celý týždeň, napriek tomu, že predchádzajúce obchodovanie ukončili rastom. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.12 h SELČ 89,37 USD (76,75 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 33 centov (0,37 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 83,28 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 25 centov (0,30 %).
Ako v prípade Brentu, tak v prípade WTI smerujú ceny ropy k poklesu aj za celý týždeň, aj keď záver štvrtkového obchodovania (27. augusta) bol rastový potom, ako podľa správy The Wall Street Journal americký prezident Donald Trump povedal, že nemá záujem o obnovenie memoranda o porozumení medzi USA a Iránom z júna tohto roka. Jeho platnosť vypršala 18. augusta. Cena ropy Brent klesla od začiatku týždňa predbežne o 5,3 % a cena WTI o 4,3 %.
(1 EUR = 1,1645 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.12 h SELČ 89,37 USD (76,75 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 33 centov (0,37 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 83,28 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 25 centov (0,30 %).
Ako v prípade Brentu, tak v prípade WTI smerujú ceny ropy k poklesu aj za celý týždeň, aj keď záver štvrtkového obchodovania (27. augusta) bol rastový potom, ako podľa správy The Wall Street Journal americký prezident Donald Trump povedal, že nemá záujem o obnovenie memoranda o porozumení medzi USA a Iránom z júna tohto roka. Jeho platnosť vypršala 18. augusta. Cena ropy Brent klesla od začiatku týždňa predbežne o 5,3 % a cena WTI o 4,3 %.
(1 EUR = 1,1645 USD)