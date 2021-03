Ceny ropy mierne klesli, obavy z možných problémov dodávok vyprchali

Tokio 30. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok mierne klesli, keď obavy z možných problémov v dodávkach ropy vyprchali po tom, ako sa zablokovanú kontajnerovú loď v Suezskom prieplave podarilo uvoľniť. Navyše, pandemická situácia v Európe je naďalej nepriaznivá, čo môže ovplyvniť dopyt po komodite. Pozornosť trhov sa teraz sústreďuje na blížiace sa zasadnutie predstaviteľov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.25 h SELČ 64,85 USD (55,03 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 13 centov (0,20 %). Na záver pondelkového obchodovania (29. 3.) zaznamenala rast o 0,60 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 61,49 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 7 centov (0,11 %). Pondelkové obchodovanie uzatvorila poklesom o 1 %.



Kontajnerovú loď Ever Given, ktorá uviazla v utorok 23. marca v Suezskom prieplave na plytčine, sa podarilo uvoľniť a prevádzka prieplavu sa vrátila do normálu. Trhy teraz svoju pozornosť nasmerovali na schôdzku zoskupenia OPEC+ (OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom), ktorého predstavitelia budú 1. apríla rozhodovať o pokračovaní programu obmedzovania produkcie. Podľa jedného zo zdrojov oboznámených s plánmi producentov je Saudská Arábia pripravená akceptovať predĺženie súčasných produkčných obmedzení do konca júna. Navyše, vzhľadom na súčasnú nepriaznivú pandemickú situáciu je ochotná predĺžiť dobrovoľné jednostranné škrty v produkcii.



(1 EUR = 1,1784 USD)