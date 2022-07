Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu skĺzla pod 109 USD/barel

Tokio 1. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny pokles, keď obavy trhov z nízkeho dopytu po komodite prevážili nad rozhodnutím najväčších producentov z OPEC+ ponechať doterajšie tempo zvyšovania ťažby nezmenené. Ceny ropy tak smerujú k tretiemu týždennému poklesu po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.18 h SELČ 108,83 USD (104,78 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 20 centov (0,18 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 105,52 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 24 centov alebo 0,23 %. Vo štvrtok (30. 6.) klesla cena WTI približne o 3 %.



"Spočiatku ceny ropy podporilo rozhodnutie členských štátov zoskupenia OPEC+ ponechať v auguste tempo zvyšovania ťažby nezmenené," povedal ekonóm z NLI Research Institute Tsujoši Ueno. Najmä USA tlačia na vyššie tempo rastu produkcie s cieľom zmierniť vysoké ceny pohonných látok. "Avšak neistota ohľadne ťažobnej politiky OPEC+ na september a po ňom, ako aj obavy, že agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb v USA povedie k recesii, náladu na trhoch následne zhoršili," dodal.



(1 EUR = 1,0387 USD)