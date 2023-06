Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu skĺzla pod 74 USD za barel

New York 14. júna (TASR) - Ceny ropy klesli, keď trhy zareagovali na nečakaný a prudký rast ropných zásob v USA. Rozsah poklesu však nebol výrazný, keďže pozornosť trhov sa v súčasnosti obracia aj na zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá čoskoro oznámi svoje rozhodnutie okolo úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 18.09 h SELČ 73,78 USD (68,26 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 51 centov (0,69 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 68,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 58 centov, alebo 0,84 %.



Vývoj na trhoch ovplyvnila informácia amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v Spojených štátoch zaznamenali za minulý týždeň (do 9. júna) rast o 7,9 milióna barelov. Analytici pritom očakávali ich pokles o 510.000 barelov.



Odhad analytikov prekonali aj zásoby benzínu a ropných destilátov. Zásoby benzínu vzrástli o 2,1 milióna barelov, zatiaľ čo analytici predpokladali ich rast o 316.000 barelov. Aj ropné destiláty, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, zaznamenali rast o 2,1 milióna barelov. V ich prípade analytici počítali s rastom zhruba o 1,2 milióna barelov.



Na druhej strane, trhy vyčkávajú na rozhodnutie Fedu a očakáva sa, že centrálna banka po predchádzajúcom vytrvalom zvyšovaní úrokových sadzieb s nimi tentoraz hýbať nebude. Takéto rozhodnutie banky by pre ekonomiku a ropné trhy znamenalo podporu.