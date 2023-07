Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 75 USD za barel

Singapur 3. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k hranici 75 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvňujú ekonomické údaje z USA, ktoré naznačujú, že americká centrálna banka by mohla pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Takýto vývoj by pre ekonomiku predstavoval vyššiu záťaž, čo by sa odrazilo aj na dopyte po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.42 h SELČ 75,29 USD (69,29 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 12 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 70,52 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles rovnako o 12 centov.



Cena Brentu klesla aj za celý 2. štvrťrok, už štvrtý kvartál po sebe, pričom tempo poklesu dosiahlo 6 %. Kvartálny pokles zaznamenala aj cena WTI, a to o 6,5 %.



(1 EUR = 1,0866 USD)