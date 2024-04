Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu skĺzla pod 90 USD za barel

Houston 16. apríla (TASR) - Ceny ropy mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 90 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali najmä na správy z USA, ktoré zvýšili neistotu v súvislosti s ďalším vývojom ekonomiky. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 19.11 h SELČ 89,93 USD (84,54 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 17 centov (0,19 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 85,27 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 14 centov alebo 0,16 %.



Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvnili vyjadrenia predstaviteľa americkej centrálnej banky Philipa Jeffersona, že v prípade zotrvávania inflácie na vyššej úrovni je Fed pripravený udržiavať prísnu menovú politiku v platnosti aj naďalej. Pokračovanie takejto menovej politiky však znamená väčší tlak na ekonomiku a tempo jej rastu, čo sa môže odraziť na dopyte po rope.



(1 EUR = 1,0637 USD)