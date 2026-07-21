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Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu skĺzla pod 89 USD za barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.10 h SELČ 88,76 USD (77,68 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 46 centov (0,52 %).
Autor TASR
Singapur 21. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 89 USD za barel (159 litrov). Trhy na jednej strane sledujú ďalšie vzájomné útoky Iránu a USA, na druhej však na ne vplývajú správy o tom, že sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia medzi ním a Washingtonom. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.10 h SELČ 88,76 USD (77,68 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 46 centov (0,52 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 82,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 33 centov (0,40 %).
„Je tu určitá nádej na deeskaláciu konfliktu medzi USA a Iránom. Podľa posledných správ sprostredkovatelia navrhujú 10-dňové prímerie, ktoré by vrátilo do hry memorandum o porozumení,“ povedali analytici banky ING, odkazujúc na dočasnú dohodu medzi Washingtonom a Teheránom z polovice júna. Nebude to však jednoduché, dodali analytici ING. Dôvodom sú pretrvávajúce obrovské rozdiely v požiadavkách jednej aj druhej strany, navyše americký prezident Donald Trump varoval, že USA tvrdo odpovedia za smrť niekoľkých amerických vojakov.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.10 h SELČ 88,76 USD (77,68 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 46 centov (0,52 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 82,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 33 centov (0,40 %).
„Je tu určitá nádej na deeskaláciu konfliktu medzi USA a Iránom. Podľa posledných správ sprostredkovatelia navrhujú 10-dňové prímerie, ktoré by vrátilo do hry memorandum o porozumení,“ povedali analytici banky ING, odkazujúc na dočasnú dohodu medzi Washingtonom a Teheránom z polovice júna. Nebude to však jednoduché, dodali analytici ING. Dôvodom sú pretrvávajúce obrovské rozdiely v požiadavkách jednej aj druhej strany, navyše americký prezident Donald Trump varoval, že USA tvrdo odpovedia za smrť niekoľkých amerických vojakov.
(1 EUR = 1,1426 USD)