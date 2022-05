Ceny ropy mierne klesli, držia sa však blízko dvojmesačného maxima

Singapur 27. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli, naďalej sa však držia blízko dvojmesačného maxima. Navyše, za celý týždeň sa očakáva ich rast, pričom cena ropy Brent smeruje k najvýraznejšiemu týždennému rastu za šesť týždňov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.52 h SELČ 117,31 USD (109,67 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 9 centov. V priebehu piatkového obchodovania pritom nakrátko vzrástla na 118,17 USD/barel a za celý týždeň smeruje k 4-percentnému rastu.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 113,95 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 14 centov. Za celý týždeň však, podobne ako Brent, smeruje k rastu, aj keď výrazne slabšiemu. Očakáva sa, že za týždeň zaznamená rast o necelé percento.



Ceny ropy sa tak stále držia na vysokej úrovni. Dôvodom sú očakávania, že Európska únia sa nakoniec dohodne na zákaze dovozu ruskej ropy, ako aj začiatok motoristickej sezóny v USA. To znamená zvýšený dopyt po pohonných látkach.



(1 EUR = 1,0697 USD)