Ceny ropy mierne klesli, k poklesu smerujú aj za celý týždeň

Houston 24. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli a k poklesu smerujú aj za celý týždeň. Vplyv na vývoj cien komodity majú najmä vyhlásenia nového amerického prezidenta Donalda Trumpa o výraznom zvýšení produkcie ropy a plynu v USA. Navyše, opätovne vyzval Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby znížila ceny ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.08 h SEČ 78,25 USD (74,72 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o štyri centy (0,05 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, dosiahla 74,44 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 18 centov (0,24 %).



Ešte výraznejší pokles sa očakáva za celý týždeň. Cena Brentu smeruje za ostatných sedem dní k poklesu o viac než 3 % a cena WTI približne o 4,5 %.



Trump oznámil zvýšenie produkcie ropy a plynu v USA a v piatok opätovne vyzval OPEC, aby znížil ceny ropy. Od tohto kroku si sľubuje výrazné zníženie príjmov Ruska, ktoré by tak podľa neho bolo dotlačené k ukončeniu vojny na Ukrajine.



Podľa analytikov sa Trump pre takéto riešenie rozhodol aj preto, že tvrdé sankcie USA na kľúčových producentov ropy, Rusko a Irán, môžu podkopať jeho cieľ znížiť náklady na energie, povedal Alex Hodes, analytik z maklérskej spoločnosti StoneX. "Trump to vie a preto tlačí na OPEC," dodal Hodes. Ropné zoskupenie OPEC+, ktoré okrem OPEC zahrnuje aj Rusko, sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo.



(1 EUR = 1,0472 USD)