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Ceny ropy mierne klesli, k zníženiu smerujú aj za celý týždeň
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 6.55 h SEČ 95,54 USD (86,22 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 13. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli a aj keď rozsah poklesu je mierny, v dôsledku vývoja v ostatných dňoch smerujú k poklesu aj za celý týždeň, druhý týždeň v rade. Útoky na lode v Hormuzskom prielive síce pokračujú, americký prezident Donald Trump však vyhlásil, že na ukončenie vojny nie je potrebná nová dohoda s Teheránom. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 6.55 h SEČ 95,54 USD (86,22 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 28 centov (0,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 88,18 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 56 centov (0,63 %).
Trump na svojej sieti Truth Social vyhlásil, že Spojené štáty nepotrebujú na ukončenie vojny uzavrieť dohodu s Iránom. „To signalizuje, že k ďalšej eskalácii na Blízkom východe by nemalo dôjsť. Trhy očakávajú, že USA sa budú viac spoliehať na ekonomické sankcie,“ povedala Sugandha Sačdevová, zakladateľka indickej spoločnosti pre prieskum trhu SS WealthStreet.
Pod pokles cien ropy sa okrem toho podpísali informácie z USA, že zásoby komodity minulý týždeň vzrástli, zatiaľ čo ekonómovia očakávali pokračovanie poklesu. Podľa údajov amerického ministerstva energetiky zaznamenali ropné zásoby v USA v minulom týždni rast o 4,7 milióna barelov po tom, ako v predchádzajúcom týždni o 900.000 barelov klesli. Ekonómovia počítali s ďalším poklesom, a to približne o 1,1 milióna barelov.
Za celý týždeň smerujú ceny ropy Brent aj WTI k poklesu zhruba o 3 %. V minulom týždni klesla cena Brentu o 16 % a cena WTI o 13 %.
(1 EUR = 1,1081 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 6.55 h SEČ 95,54 USD (86,22 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 28 centov (0,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 88,18 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 56 centov (0,63 %).
Trump na svojej sieti Truth Social vyhlásil, že Spojené štáty nepotrebujú na ukončenie vojny uzavrieť dohodu s Iránom. „To signalizuje, že k ďalšej eskalácii na Blízkom východe by nemalo dôjsť. Trhy očakávajú, že USA sa budú viac spoliehať na ekonomické sankcie,“ povedala Sugandha Sačdevová, zakladateľka indickej spoločnosti pre prieskum trhu SS WealthStreet.
Pod pokles cien ropy sa okrem toho podpísali informácie z USA, že zásoby komodity minulý týždeň vzrástli, zatiaľ čo ekonómovia očakávali pokračovanie poklesu. Podľa údajov amerického ministerstva energetiky zaznamenali ropné zásoby v USA v minulom týždni rast o 4,7 milióna barelov po tom, ako v predchádzajúcom týždni o 900.000 barelov klesli. Ekonómovia počítali s ďalším poklesom, a to približne o 1,1 milióna barelov.
Za celý týždeň smerujú ceny ropy Brent aj WTI k poklesu zhruba o 3 %. V minulom týždni klesla cena Brentu o 16 % a cena WTI o 13 %.
(1 EUR = 1,1081 USD)