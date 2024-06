Ceny ropy mierne klesli, no Brent sa naďalej drží nad 85 USD za barel

Singapur 27. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keď trhy zareagovali na nečakane výrazný rast ropných zásob v USA. Rozsah poklesu bol však minimálny, keďže na druhej strane na ceny ropy naďalej vplývajú obavy z možného rozšírenia súčasného konfliktu z Pásma Gazy do širšieho regiónu Blízkeho východu. To by sa odrazilo na dodávkach komodity na svetové trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 8.23 h SELČ 85,19 USD (79,70 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o šesť centov (0,07 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 80,81 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o deväť centov alebo o 0,11 %. V stredu (26. 6.) na záver obchodovania zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch mierny rast.



Ceny ropy ovplyvnili najnovšie informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA za minulý týždeň. Ministerstvo v stredu oznámilo, že zásoby ropy vzrástli o 3,6 milióna barelov, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s ich poklesom o 2,9 milióna barelov.



Údaje ministerstva sú pre analytikov ešte väčším prekvapením než predbežné údaje Amerického ropného inštitútu (API). Ten deň predtým zverejnil vlastný odhad, podľa ktorého zásoby ropy v USA vzrástli v minulom týždni iba o 914.000 barelov.



(1 EUR = 1,0689 USD)