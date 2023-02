Ceny ropy mierne klesli, pokles sa očakáva aj za celý týždeň

Singapur 3. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, rozsah poklesu bol však mierny a cena Brentu sa stále pohybuje nad 82 USD za barel (159 litrov). K poklesu smerujú ceny komodity aj za celý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.43 h SEČ 82,12 USD (74,74 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o päť centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 75,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 10 centov.



Na vývoj cien pôsobia protichodné faktory. Na jednej strane kurz dolára zaznamenal pokles, keď americká centrálna banka zmiernila tempo zvyšovania úrokových sadzieb, na druhej strane však centrálne banky v Európe zvýšili sadzby výraznejšie než Federálny rezervný systém (Fed) v USA. Okrem toho ceny pod tlakom udržuje neistota v súvislosti s vývojom svetových ekonomík a zatiaľ nejasné signály, čo sa týka budúceho dopytu po rope zo strany Číny.



Za celý týždeň klesla cena ropy Brent predbežne o viac než 5 % po tom, ako v minulom týždni zaznamenala pokles o 1 %. Cena americkej WTI klesla počas týždňa o takmer 5 % po predchádzajúcom znížení zhruba o 2 %.



(1 EUR = 1,0988 USD)