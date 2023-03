Ceny ropy mierne klesli, za celý týždeň však smerujú k rastu

Singapur 24. marca (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok v poklese, keď na trhy naďalej vplýva rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed zvýšiť úrokové sadzby, napriek otrasom na bankovom trhu. Navyše, náladu na trhoch ovplyvnili aj vyjadrenia americkej ministerky energetiky Jennifer Granholmovej, že opätovné doplnenie strategických ropných rezerv na pôvodnú úroveň bude trvať niekoľko rokov. Rozsah poklesu však nie je výrazný a cena Brentu sa naďalej pohybuje výrazne nad 75 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.02 h SEČ 75,75 USD (69,63 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 16 centov (0,21 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,86 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 10 centov alebo 0,14 %.



V obidvoch prípadoch klesli ceny ropy v závere štvrtkového obchodovania (23. 3.) približne o 1 %. Za celý týždeň však stále smerujú k rastu o 3 % až 4 %. Ak sa odhad naplní, bude to znamenať výrazné zotavenie po prepade o 12 % až 13 % v predchádzajúcom týždni, keď vývoj na trhoch ovplyvnila banková kríza po zatvorení dvoch amerických bánk a problémoch švajčiarskej veľkobanky Credit Suisse.



(1 EUR = 1,0879 USD)