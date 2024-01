Ceny ropy mierne klesli, za celý týždeň však smerujú k výraznému rastu

Houston 26. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali ku koncu piatkového obchodovania mierny pokles, za celý týždeň však smerujú k výraznému rastu. Pod pokles cien sa podpísali najmä informácie, že Čína požiadala Irán, aby pomohol riešiť situáciu v Červenom mori, kde jemenskí povstalci podporovaní Teheránom útočia na obchodné lode. To komplikuje aj dodávky čínskeho tovaru do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.06 h SEČ 82,35 USD (75,75 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o osem centov (0,10 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 77,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 35 centov, alebo 0,45 %.



Za celý týždeň však ceny ropy smerujú k výraznému rastu. Ako v prípade Brentu, tak v prípade WTI sa očakáva za tento týždeň rast ceny ropy približne o 5 %.