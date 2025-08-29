< sekcia Ekonomika
Ceny ropy mierne klesli, za celý týždeň však smerujú k rastu
Autor TASR
Singapur 29. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles, za celý týždeň však smerujú k rastu. Sú za tým výkyvy cien suroviny počas týždňa, keďže trhy na jednej strane očakávajú pokles dopytu v USA v dôsledku končiacej sa letnej motoristickej sezóny a na druhej ich ovplyvnili útoky na ruskú ropnú infraštruktúru a pretrvávajúca neistota v súvislosti s možnými ďalšími sankciami voči Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri, ktorá exspiruje v piatok, dosiahla do 10.18 h SELČ 68,23 USD (58,44 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 39 centov (0,57 %).
Cena americkej ľahkej ropy, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 64,22 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 38 centov (0,59 %).
Za celý týždeň však smeruje cena ropy v obidvoch prípadoch k rastu. Cena Brentu predbežne vzrástla o 0,6 % a cena WTI o 0,8 %.
Počas týždňa ceny ropy smerom nahor posunuli ukrajinské útoky na ruské exportné terminály, navyše, nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok (28. 8.) uviedol, že k stretnutiu ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nedôjde. Na druhej strane, smerom nadol ceny potlačil blížiaci sa koniec letnej motoristickej sezóny v USA, ktorá sa končí sviatkom Labor Day 1. septembra a zvyšovanie dodávok ropy na trh zo strany najväčších producentov združených v OPEC+.
