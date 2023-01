Ceny ropy mierne klesli, za týždeň však smerujú k výraznému rastu

Singapur 13. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles, tempo poklesu však bolo mierne, pričom cena Brentu sa drží nad 83,80 USD za barel (159 litrov). Navyše za celý týždeň smerujú ceny ropy k viac než 6-percentnému rastu, k čomu prospeli signály rastu dopytu zo strany Číny, najväčšieho dovozcu ropy na svete. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 8.10 h SEČ 83,85 USD (77,84 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 18 centov (0,21 %). Za celý týždeň zaznamenala cena Brentu zatiaľ rast o 7,6 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 78,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 8 centov (0,10 %). Za celý týždeň vzrástla cena WTI predbežne o 6,2 %.



(1 EUR = 1,0772 USD)