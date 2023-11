Ceny ropy mierne klesli, za týždeň však smerujú k rastu

Peking 24. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok v poklese, keďže trhy stále vyčkávajú, či ropné zoskupenie OPEC+ pristúpi na budúci týždeň k ďalšej redukcii ťažby ropy. Rozsah poklesu cien však bol iba mierny a cena Brentu sa drží nad 81 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 7.21 h SEČ 81,31 USD (74,60 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 11 centov (0,14 %). Predchádzajúci obchodný deň ukončila poklesom o 0,7 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou zo stredy (22. 11.) to predstavuje pokles o 73 centov alebo 0,95 %. Vo štvrtok sa pre sviatok v USA neobchodovalo.



Napriek poklesu však obidva kontrakty smerujú k týždennému rastu, prvému za posledných päť týždňov. Prispel k tomu najmä vývoj cien ropy v prvých dňoch tohto týždňa, keď sa očakávalo, že schôdzka OPEC+ sa uskutoční 26. novembra, pričom predstavitelia ropných štátov na nej plánovali diskutovať o ďalšom obmedzení produkcie. Neskôr však predstavitelia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá je súčasťou zoskupenia OPEC+, prekvapili trhy, keď oznámili, že schôdzka sa presúva na 30. novembra po tom, ako sa medzi nimi objavili nezhody týkajúce sa budúcej ťažobnej politiky.



(1 EUR = 1,09 USD)