Ceny ropy mierne klesli

New York 9. júna (TASR) - Ceny ropy v stredu podvečer mierne klesli. Dôvodom bola ich korekcia po predchádzajúcom strmom náraste. Stále sa však pohybujú na úrovniach, ktoré neboli zaznamenané od októbra 2018. Investori totiž očakávajú posilnenie dopytu vďaka pokroku pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a uvoľneniu cestovných obmedzení v USA a Európe počas letnej sezóny.



Správa americkej agentúry pre energetiku EIA medzitým ukázala väčší, ako očakávaný pokles zásob ropy v USA minulý týždeň, a to o 5,241 milióna barelov, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že sa znížia o 2,036 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v stredu o 18.20 h SELČ predával po 69,62 USD (57,09 eura). To bolo o 43 centov alebo 0,61 % menej ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 29 centov alebo 0,40 % na 71,93 USD za barel.