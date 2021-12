Ceny ropy mierne klesli

New York 3. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny pokles, keď trhy v neskoršom obchodovaní zareagovali na najnovšie údaje o vývoji na americkom trhu práce. Tie ukázali, že pracovný trh v USA sa v novembri vyvíjal horšie, než sa očakávalo.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 20.13 h SEČ 69,56 USD (61,61 eura) za barel (159 litrov). To znamená pokles o 11 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 65,79 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 71 centov.



Náladu na trhoch ovplyvnili informácie amerického ministerstva práce, že v ekonomike USA vzniklo v novembri omnoho menej nových pracovných miest, než sa očakávalo. Podľa údajov ministerstva sa v USA vytvorilo iba 210.000 nových pracovných miest, zatiaľ čo sa očakávalo, že to bude až 573.000.



(1 EUR = 1,1291 USD)