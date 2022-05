Ceny ropy mierne klesli

New York 17. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok v priebehu obchodovania nakrátko vzrástli nad 115 USDS za barel, čo bola ich najvyššia úroveň za približne sedem týždňov, keďže Európska únia sa stále snaží nájsť spôsob, ako obmedziť dovoz ruskej ropy. To by sťažilo situáciu s jej dodávkami. Ale po tom, ako zdroje z USA naznačili, že administratíva prezidenta Joea Bidena povolí americkej ropnej spoločnosti Chevron rokovať s vládou venezuelského prezidenta Nicolása Madura, sa ceny komodity mierne znížili.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v utorok o 19.15 h SELČ predával po 114,19 USD (108,33 eura). To bolo o 1 cent menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 25 centov na 113,99 USD za barel.



(1 EUR = 1,0541 USD)