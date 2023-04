Ceny ropy mierne klesli

Singapur 19. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli. Obchodníci vyčkávajú na zverejnenie ekonomických ukazovateľov a signály o menovej politike USA, hoci predbežné údaje o poklese zásob ropy v USA ukazujú na napätejšie dodávky.



Údaje Amerického ropného inštitútu (API) ukázali, že zásoby ropy v USA sa v týždni do 14. apríla znížili o niečo viac, ako sa očakávalo, a to o 2,68 milióna barelov. To naznačuje, že dopyt po palive stúpa v dôsledku zlepšujúceho sa počasia. Trhy teraz čakajú na vládne údaje, ktoré majú byť zverejnené neskôr v priebehu dňa.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v stredu o 7.42 h SELČ predával po 80,57 USD (73,43 eura). To bolo o 29 centov alebo 0,36 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 28 centov alebo 0,33 % na 84,49 USD za barel.



(1 EUR = 1,0972 USD)