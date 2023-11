Ceny ropy mierne klesli

Singapur 22. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno príliš nemenia a klesli len mierne. Investori sú opatrní pred nedeľňajším (26. 11.) stretnutím predstaviteľov aliancie OPEC+. Očakávajú, že skupina najväčších svetových producentov bude diskutovať o ďalšom znížení ponuky, keďže sa rast globálnej ekonomiky spomaľuje. Predpokladajú tiež, že oficiálne údaje o vývoji zásoby ropy v USA ukážu ich veľký nárast. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa predbežného odhadu Amerického ropného inštitútu (API) zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 17. novembra o takmer 9,1 milióna barelov. Analytici zároveň predpovedajú, že OPEC+ pravdepodobne predĺži alebo dokonca prehĺbi obmedzenie dodávok ropy na trhy do budúceho roka. No aj keď krajiny OPEC+ predĺžia svoje škrty do budúceho roka, svetový trh s ropou zažije v roku 2024 mierny prebytok ponuky, uviedla šéfka divízie ropných trhov a priemyslu Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Toril Bosoniová.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v stredu o 7.35 h SEČ predával po 77,52 USD (70,76 eura). To bolo o 25 centov alebo 0,32 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 28 centov alebo 0,34 % na 82,17 USD za barel.



(1 EUR = 1,0955 USD)