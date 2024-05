Ceny ropy mierne klesli

Singapur 30. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, pokles bol však iba mierny, pričom cena Brentu sa pohybuje pod úrovňou 83,50 USD za barel (159 litrov). Na jednej strane ceny ropy ovplyvňujú údaje o vývoji zásob komodity v USA, ktoré podľa inštitútu API prudko klesli, na druhej ich však nadol posunuli správy o raste ekonomickej aktivity v Spojených štátoch, čo naznačuje, že centrálna banka k zníženiu úrokových sadzieb tak skoro nepristúpi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.10 h SELČ 83,45 USD (76,86 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 15 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 79,10 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 13 centov.



Ceny ropy na jednej strane podporili údaje Amerického ropného inštitútu (API), ktorý uviedol, že zásoby ropy v USA klesli v týždni do 24. mája o 6,49 milióna barelov. Analytici očakávali, že pokles dosiahne 1,9 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie Federálneho úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod ministerstvo energetiky. Ten údaje zverejní vo štvrtok, o deň neskôr, než zvyčajne. Dôvodom posunutia je pondelkový (27. 5.) sviatok v USA.



Na druhej strane však smerom nadol tlačia ceny ropy očakávania trhov, že americká centrálna banka (Fed) sa nebude ponáhľať so znižovaním úrokových sadzieb. Tento odhad posilnili najnovšie informácie od Fedu, že ekonomická aktivita v USA pokračovala v posledných týždňoch v raste.



Trhy teraz očakávajú, že Fed pristúpi k prvej redukcii úrokových sadzieb až v septembri. Na začiatku roka počítali s ich znížením už od júna.



(1 EUR = 1,0857 USD)