Ceny ropy mierne klesli
Komodita zostáva pod tlakom pre obavy z hroziacej prebytočnej ponuky.
Autor TASR
Singapur 12. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno počas obchodovania v Ázii mierne klesli. Komodita zostáva pod tlakom pre obavy z hroziacej prebytočnej ponuky. No zároveň, pribúdajúce signály, že sa blíži koniec najdlhšieho uzatvorenia vlády v histórii USA, poskytli určitú podporu cenám ropy a brzdia ich pokles najmä preto, že zastavenie niekoľkých kľúčových federálnych služieb narušilo cestovanie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 6.25 h SEČ predával po 60,83 USD (52,55 eura). To bolo o 21 centov alebo 0,34 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 22 centov alebo 0,32 % na 64,94 USD za barel.
(1 EUR = 1,1575 USD)
