Ceny ropy mierne klesli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 19.07 h SEČ predával po 58,86 USD (50,68 eura).
Autor TASR
New York 2. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok večer klesli, pričom obchodníci zvažujú na jednej strane riziká spojené s útokmi ukrajinských dronov na ruské energetické lokality a na strane druhej obavy z nadmernej ponuky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 19.07 h SEČ predával po 58,86 USD (50,68 eura). To bolo o 46 centov alebo 0,78 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 47 centov alebo 0,74 % na 62,70 USD za barel. Oba kontrakty v pondelok (1. 12.) vzrástli o viac ako 1 % a cena WTI sa priblížila k dvojtýždňovému maximu.
Ceny ropy sa v predchádzajúcich mesiacoch dostali pod tlak pre obavy z možného nadmerného zásobovania trhu v nasledujúcich mesiacoch v dôsledku väčšej produkcie členov aliancie OPEC+.
Skupina OPEC+ sa cez víkend na svojom zasadnutí dohodla, že v 1. štvrťroku 2026 ponechá produkciu ropy nezmenenú pre obavy z hroziaceho prebytku ponuky nad dopytom.
(1 EUR = 1,1614 USD)
