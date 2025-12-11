< sekcia Ekonomika
Ceny ropy mierne klesli
Investori čakajú na vývoj rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a najnovšie aj na to, ako sa vyvinie situácia v prípade Američanmi zaisteného ropného tankera pri pobreží Venezuely.
Autor TASR
Singapur 11. decembra (TASR) - Ceny ropy sa naďalej menia iba mierne, pričom cena Brentu sa stále pohybuje okolo 62 USD za barel (159 litrov). Investori čakajú na vývoj rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a najnovšie aj na to, ako sa vyvinie situácia v prípade Američanmi zaisteného ropného tankera pri pobreží Venezuely. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.05 h SEČ 62,02 USD (53,31 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 19 centov (0,31 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 58,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 16 centov (0,29 %).
Na záver stredajšieho obchodovania (10. 12.) zaznamenali ceny ropy rast, keď zareagovali na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že pri pobreží Venezuely zaistili veľký ropný tanker. To zvýšilo napätie medzi USA a Venezuelou a zároveň obavy z obmedzenia dodávky ropy na trhy.
Čiastočne sa na vývoji cien podpísalo aj rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed znížiť úrokové sadzby. Fed ich v stredu znížil o 25 bázických bodov do pásma 3,50 % až 3,75 %.
Investori však na druhej strane sledujú rokovania o skončení vojny na Ukrajine. Prípadná dohoda by mohla viesť k ukončeniu sankcií na ropný sektor Ruska a uvoľnenie väčšieho množstva ropy na trhy.
(1 EUR = 1,1634 USD)
